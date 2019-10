Hochzeit mit Kenneth Petty Rapperin Nicki Minaj hat geheiratet

Im August hatte Nicki Minaj in ihrer Radio-Show verraten, dass sie eine Heiratserlaubnis beantragt habe und in "ungefähr 80 Tagen" verheiratet sein will. Eine große Feier wird wohl noch folgen: "Ich muss an meinem Album arbeiten und mich auf viele Dinge konzentrieren, so dass ich jetzt nicht die große Hochzeit durchziehen will", erklärte sie. "Wir werden die große Hochzeit später haben."