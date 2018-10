Hochzeit in Windsor Das Brautpaar brauste im echten "James Bond"-Auto davon

Die Hochzeit war geschafft und der Empfang der Queen ebenfalls, da stand auch schon das nächste Highlight für das Brautpaar, Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank (32), auf dem Programm. Denn sie verließen Schloss Windsor am Freitag gegen 18 Uhr in einem ganz besonderen "Aston Martin DB10". Das Auto war speziell für den "James Bond"-Film "Spectre" (2015) designed worden, wie die königliche Familie auf ihrem Twitter-Account vermeldete. Mit dem Kult-Autor fuhr das frisch gebackene Ehepaar vom Schloss zur Hochzeitsparty in der Royal Lodge.