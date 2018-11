Hochzeit in Los Angeles Quentin Tarantino hat geheiratet

Quentin Tarantino (55, "The Hateful 8") hat seine Verlobte Daniella Pick (35) in Los Angeles geheiratet, das berichtet das "People"-Magazin. Demnach gaben sich der Regisseur und das Model in einer intimen Zeremonie das Jawort. Pick trug ein weißes, langes Kleid mit herzförmigem Ausschnitt, während Tarantino in einem schwarzen Anzug zu seiner Hochzeit erschien. Auf Fotos, die das Magazin zeigt, steht das Paar vor einer gigantischen Wand aus weißen Blumen. Eine größere Feier sollte nach der kleinen Zeremonie folgen, hieß es weiter.