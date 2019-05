Promis beim GNTM-Finale: Channing Tatum und Thomas Gottschalk

600 Mitarbeiter arbeiten an der Live-Show. 90 Tonnen Material wurden in den Düsseldorfer ISS Dome geschafft. 9.000 Zuschauer werden das ausverkaufte Spektakel live vor Ort verfolgen. Auf der Gästeliste bei Heidi stehen US-Topmodel Tyra Banks, US-Schauspieler Channing Tatum, die Popband Jonas Brothers und die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding. Auch TV-Urgestein Thomas Gottschalk (69) wird auf der Showbühne stehen. Er hatte Heidi schon als Gastjuror in einer Folge der diesjährigen Staffel unterstützt - und kann zumindest in Sachen exzentrischem Outfit den einen oder anderen Tipp geben. Welcher weibliche Weltstar einen Überraschungsauftritt hat, verriet Klum noch nicht.