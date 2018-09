Hochzeit in Kalifornien Das ging schnell! Denise Richards hat wieder geheiratet

Schauspielerin Denise Richards (47, "The Real Housewives of Beverly Hills") und ihr Kollege Aaron Phypers haben am Wochenende in Kalifornien geheiratet, wie sie unter anderem via Instagram bestätigte: "So, das passierte am 8. September 2018", kommentierte sie ein Foto, das zwei Ringe im Sand am Meer zeigt, die von einem Herz umrahmt werden.