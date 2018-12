Hochzeit am Strand Malin Akerman heiratet ihren Verlobten Jack Donnelly in Mexiko

Ja, ich will! Diese Worte kamen am Wochenende der im schwedischen Stockholm geborenen Schauspielerin Malin Akerman (40, "27 Dresses") über die Lippen. Das berichtet das US-Magazin "People". Ein Insider habe verraten, dass Akerman ihren Verlobten Jack Donnelly (32) am Samstag im mexikanischen Tulum geheiratet haben soll.