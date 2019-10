Hochprozentige Show "Joko & Klaas gegen ProSieben": Sie machen auf "The Masked Singer"

Am 8. Oktober müssen Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) in "Joko & Klaas gegen ProSieben" ab 20:15 Uhr in ihrer ganz eigenen Version der Erfolgsshow "The Masked Singer" erraten, welche fünf Prominenten sich hinter ihren Masken verbergen. Die Zuschauer dürfen vermutlich eine typisch humorige Show der Moderatoren erwarten, die darauf tippen müssen, wer hinter Quallen-, Beton-Block- und Gesichtswurst-Kostüm steckt. Der Sender hat angekündigt, dass es sich um eine "hochprozentige Variante" von "The Masked Singer" handeln soll. Joko & Klaas als Teil des Rateteams oder die Prominenten könnten also vielleicht unter Alkoholeinfluss stehen.