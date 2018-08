Es war Prinz Alfonso von Hohenlohe, der 1956 das Marbella Club Hotel gegründet und in den 60er Jahren dort legendäre Partys veranstaltet hatte. Wenn Alfonso einlud, kamen der Adel, Leinwand- und Musikgrößen in Scharen. Auch über 50 Jahre später feiern die von Hohenlohes noch im Marbella Club Hotel den Sommer - auch wenn es wohl nicht mehr ganz so wild zugeht wie früher.