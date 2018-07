Probleme bei der Kühlung von Ställen

Konventionelle Schweinehalter haben derzeit die Lüftung in den Ställen auf die höchste Stufe geschaltet und lassen ihre Tiere in einigen Ställen leicht mit Wasser berieseln, wie Jana Denecke sagt. Sie ist Sprecherin der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands in Damme. "Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, an der Wand einen kleinen Wasserfall zu installieren, wo dann die Luft vorbeizieht." Auch das kühlt.