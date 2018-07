Ed Sheerans Open-Air-Tournee - Vorsicht vor dem Wetter

Angesichts der anhaltend hohen Temperaturen ist beim Gang ins Olympiastadion aber Vorsicht geboten. Bei Sheerans Auftritt in Hamburg mussten über 300 Fans mit Kreislaufproblemen behandelt werden, zwölf Konzertbesucher wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Damit das den Fans in München nicht passiert, sollte man genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Denn laut Wetterbericht steigen die Temperaturen auch am Sonntag wieder auf knapp 30 Grad.