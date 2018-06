Es war der beste DFB-Moment an diesem denkwürdigen Tag von Kasan. Nach dem 0:2 gegen Südkorea. Als das historisch schlechte WM-Aus perfekt war, sprach der schonungslose Thomas Müller: "Wir können jetzt keinerlei Kritik zurückweisen, stehen mit heruntergelassener Hose da."

Nackt. Entsetzen, nacktes Entsetzen, herrscht in Fußball-Deutschland über das Kollektivversagen dieser Mannschaft, der Weltmeister von 2014, die noch neun Mann stark in die Mission Titelverteidigung gestartet waren. Einzelne Spieler machten nicht den Eindruck, am Boden zerstört zu sein. Nur bei Müller, Süle und Kimmich waren Tränen zu sehen. Jenem Müller, der dem von 2014 höchstens noch optisch ähnelte.