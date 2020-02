Droschken im Englischen Garten

Am Eingang zum Englischen Garten hat er Stadtrundfahrten in Droschken angeboten oder auch Hochzeitsfahrten. Max Bayer war so etwas wie ein Taxiunternehmer seiner Zeit. Ihre Tante Franziska ist vermutlich als 14-Jährige auf dem Gruppenfoto vor dem "Gasthaus Seerose" zu sehen – und vor dem Siegestor. Als Erwachsene war sie die "Direktrice" in ihrem eigenen Schneidersalon auf der Leopoldstraße.