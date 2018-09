Hirschhausens Quiz des Menschen, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Super RTL, Coyote Ugly, Komödie

Die 21-jährige Violet (Piper Perabo) hat eine umwerfende Stimme. In New York will sie ihren Traum, Songwriterin zu werden, verwirklichen. Nachdem sie reihenweise bei den Plattenfirmen bereits am Empfang abgewiesen wird, muss sie leider erkennen, wie hart der Einstieg ins Musikbusiness ist. Um sich im Big Apple über Wasser zu halten, braucht Violet dringend einen Job. Den bekommt sie an der Bar des angesagten Clubs "Coyote Ugly". Doch auch als sexy Barkeeperin verliert die junge Frau ihren Traum nicht aus den Augen, dafür sorgt vor allem der smarte Kevin (Adam Garcia).