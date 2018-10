Demnach ist Bannon bereits in Kontakt mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Bannon soll seine Seminare im Schloss Sankt Emmeram abhalten wollen. Auf Anfragen an mehrere Stellen im Haus Thurn und Taxis wollte sich am Freitag niemand dazu äußern. Schon im Juli hatte Bannon angekündigt, sein Engagement gegen die etablierten Parteien nach Europa auszuweiten. Damals wollte Bannon eigenen Angaben zufolge ein Büro in Brüssel eröffnen. Mit seiner Hilfe sollen rechte Parteien bei den Europa-Wahlen erfolgreich abschneiden.