Hinweise auf Instagram Meghan Markle: "Suits"-Ehemann Patrick J. Adams ist schon vor Ort

Welche Co-Stars kommen noch?

Auch Gabriel Macht (46) hält sich derzeit in Europa auf. Der Darsteller von Harvey Specter besuchte mit seiner Frau Jacinda Barrett (45) am Donnerstag die amfAR Gala in Cannes. Am Tag zuvor veröffentlichte er einen Schnappschuss aus dem Hyde Park in London. Ein Rückflug zur royalen Hochzeit sollte da doch machbar sein, oder?