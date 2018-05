"Das Klinikum bleibt handlungsfähig" Von Oppen nicht mehr Geschäftsführer: Hintergründe nebulös

Andere führen dagegen das angeblich sehr schlechte Betriebsklima am Klinikum an, das in einer kürzlich erfolgten Umfrage unter den Mitarbeitern vor allem von Oppen zur Last gelegt worden sei. Und wieder andere munkeln von Dingen im persönlichen Umfeld von Oppens, die "so bei einer Führungskraft einfach nicht gehen". "Im Prinzip war es die Summe der Geschehnisse, die eine Vertragsverlängerung mit von Oppen für uns unmöglich gemacht haben", sagt ein Insider.