Pep Guardiola strich Sané zuletzt aus dem Kader

Gegen Frankreich (0:0) am Donnerstag durfte Sané nach seinem WM-Aus zumindest einige Minuten in der Schlussphase mitspielen, bei seinem Klub Manchester City hatte es der Außenstürmer zuletzt gegen Newcastle United nicht mal in den Kader geschafft. "Der Grund ist das, was ich jeden Tag sehe", erklärte Trainer Pep Guardiola. "Es tut mir leid für Leroy, aber wir haben einen großen Kader, sechs Angreifer. Meine Spieler überzeugen mich, wenn sie rennen und alles geben." Und das – so waren Guardiolas Aussagen zu deuten – hat Sané zuletzt offenbar nicht getan.