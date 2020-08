Wie geht es den Menschen gerade?

Ich lebe seit zwei Jahren im Libanon und in dieser Zeit gab es mehrere Krisen, mit denen das Land zu kämpfen hatte. Niemals zuvor habe ich so viel Trauer und Verzweiflung in den Gesichtern der Menschen gesehen. Wir haben mit einer älteren Frau gesprochen, die ihr ganzes Leben in ihrer Wohnung in Gemmayzeh gewohnt hat. Durch die Explosion ist die komplette Außenwand ihrer Wohnung weg und von ihren Möbeln nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Feuerwehrleute mussten sie aus dem Gebäude evakuieren. Sie ist eine der Tausenden Menschen, die jetzt ohne Heimat sind.