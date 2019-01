Als die 33-Jährige vor der Haustür stehen blieb, sah sie eine Gruppe von vier Männern in der Nähe. Als sie aufgesperrt hatte und die Treppe nach oben lief, bemerkte sie, dass ihr einer der Männer gefolgt war. An ihrer Wohnungstür angekommen, hatte der Mann sie eingeholt. Laut Polizei hielt er eine Art Schraubenzieher in der Hand und bedrohte sie damit. Er forderte Geld von der 33-Jährigen.