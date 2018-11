Hilfe in Krisensituationen Burn-Out und weiteren Stress-Erkrankungen vorbeugen

Kontra: Für komplexe oder sehr private Anliegen ist die Redezeit in der Gruppe oft zu kurz und unpersönlich.

Vorträge

Gute Speaker reißen mit. Wenn Sie zu denen gehören, die gute Vorsätze für das neue Jahr durchhalten und aus gelesenen Ratgebern Veränderungen in die Tat umsetzen, können Sie durch einen Vortrag oder eine Keynote den benötigten Anstoß bekommen. Oft fehlt es an konkreten Handlungsaufforderungen, ausgesprochen von inspirierenden Persönlichkeiten. Lassen Sie sich in einem Vortrag inspirieren, benötigen Sie anschließend Ausdauer und Disziplin, um die neuen Anreize ins Leben einzubauen.

Kontra: Ein Vortrag bezieht sich nur auf ein Themengebiet. Nach einer gewissen Zeit benötigen Sie neue Anreize, und auch die sind nicht auf Sie zugeschnitten.

Coaching

Der Unterschied zwischen Coaching und Training besteht darin, inwieweit der Trainer oder Coach eingreift. Beim Coaching setzt Frau Stock Impulse, damit Sie eigene Wege und Lösungen finden. Beim Training lernt man, indem man etwas nachmacht, wiederholt und konkrete Anweisungen des Trainers bekommt.

In ihren Seminaren, Ausbildungen und Einzelsitzungen coacht Alexandra Stock, ohne konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Dabei sollen die Klienten ihre eigene Lösung finden und ihr Leben aktiv selbst gestalten. Nur so kann Persönlichkeitsentwicklung funktionieren: Durch den eigenen inneren Antrieb, gepaart mit professionell und an den richtigen Punkten gestellten Fragen und Impulsen.

Kontra: Je individueller und intensiver das Coaching, desto teurer ist es in der Regel. Doch die Investition in Persönlichkeitsentwicklung ist eine Investition in das eigene Lebensglück. Und das ist unbezahlbar.

Es gibt viele Methoden, sich durch neuro-linguistische Programmierung zu mehr Lebensglück zu verhelfen. Alexandra Stocks Motto: "Persönlichkeitsentwicklung hört niemals auf. Sie fängt nur irgendwann an." In diesem Sinne: Nehmen Sie Ihre Ziele selbst in die Hand!