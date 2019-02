Hilfe bei Haarausfall DHI Haartransplantation / DHI Methode

Vorgehensweise bei der DHI Haartransplantation

Maßgeblich für die Umsetzung der DHI Haartransplantation ist der Choi Implantationsstift. Die feine Nadel am Ende des Implantationsstiftes ist hohl und bietet Platz für das entnommene Graft. Wurde die Haarwurzel aus dem Spenderbereich entnommen und in die Nadel deponiert, kann diese mithilfe des Stifts direkt in die Kopfhaut eingesetzt werden.