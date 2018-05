Hightech von der Huawei-Tochter Honor 10: Neues Top-Smartphone zum schmalen Preis?

Das neue Flaggschiff Honor 10, das am Dienstag in London für Europa vorgestellt wurde und in China bereits seit einigen Tagen erhältlich ist, macht aktuelle Technik deutlich erschwinglicher. Bereits ab dem heutigen 15. Mai erwerbbar, kostet das Honor 10 in einer Variante mit 64 Gigabyte Speicherkapazität nur knapp 400 Euro - eine 128-Gigabyte-Fassung ist für rund 450 Euro erhältlich.