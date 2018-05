München: Unwetter mit Regenmassen möglich

Demnach sollen sich in der feucht-warmen Luft über München starke Gewitterzellen bilden. "Es besteht erhöhte Unwettergefahr durch heftigen Starkregen (bis 40 l/qm pro Stunde) und größeren Hagel, auch Böen bis Sturmstärke (Bft 9) können auftreten", heißt es in der Warnung. Da sich Gewitterzellen bei diesem Klima sehr langsam bewegen können, kann es örtlich beschränkt auch zu Regenmengen von bis 70 Litern pro Quadratmeter in kürzester Zeit kommen.