Heute Flüchtling, morgen Fachkraft So will München das Potenzial der Neuankömmlinge nutzen

Damit sich Flüchtlinge die Mieten leisten können, brauchen sie natürlich einen Job. Das Sozialreferat will deshalb auch massiv in die Bildung investieren. Schon im Grundschulalter soll es losgehen. Für Flüchtlingskinder in der vierten Klasse will die Stadt Intensivkurse für Deutsch anbieten. So soll den Kindern der Übertritt an die Realschule oder das Gymnasium ermöglicht werden.

Auch für Erwachsene will die Stadt ihr Kursangebot erweitern. Der Großteil der Flüchtlinge ist zwischen 16 und 25 Jahre alt – also im besten Alter für eine Ausbildung. Da müsse man auch Kurse für spezielle Berufsgruppen anbieten, sagt Sozialbürgermeisterin Christine Strobl (SPD). Hebebühne oder Krampfader sind schließlich keine Vokabeln, die in jeder Deutschlektion vorkommen.

Den Fachkräftemangel wird man aber auch mit den Flüchtlingen nicht von heute auf morgen beheben können. Zwar gibt es unter den Neuankömmlingen auch gut ausgebildete Leute mit Hochschulabschluss, die schnell einsetzbar sind. Auf der anderen Seite gibt es unter den Flüchtlingen aber auch viele Analphabeten.

"Wir wollen jeden in München gut ankommen lassen"

Vor allem junge Frauen haben es in diesem Zusammenhang schwer. Weil sie in ihren Heimatländern von den Bildungsangeboten oft ausgeschlossen sind, haben sie nur niedrige Abschlüsse. Das müsse aber nichts heißen, sagt Andrea Betz von der Inneren Mission. "Die Intelligenz und der Wille sind absolut da."

Anders als beim Freistaat sollen die Angebote der Stadt auch für Flüchtlinge gelten, die vermutlich wieder abgeschoben werden. Das Koppeln an die Bleibeperspektive hält Sozialreferentin Schiwy für falsch. Sie will keine Zweiklassengesellschaft unter den Flüchtlingen. "Wir wollen jeden in München gut ankommen lassen", sagt sie.

Schiwy zufolge zahlt sich dieser Großmut durchaus aus. "Wir werden bundesweit beneidet", sagt sie. So leben in München mehr Ausländer als beispielsweise in Berlin. 46 Prozent der erwachsenen Münchner haben inzwischen einen Migrationshintergrund. Trotzdem gibt es hier weniger Probleme. "Eben weil wir eine andere Politik machen", sagt Schiwy.