Bankdrücker in der Nationalelf: Diese Rolle wird der 23-Jährige am heutigen Mittwoch im entscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea (16 Uhr im AZ-Liveticker) tatsächlich los. Bundestrainer Joachim Löw bringt gegenüber dem 2:1 gegen Schweden gleich fünf neue Akteure: Goretzka, Mesut Özil, Mats Hummels, Niklas Süle und Sami Khedira. Erwischte es von den Arrivierten in der DFB-Elf zuletzt Özil und Khedira, rotiert diesmal Müller raus.