Bobic: "Jeder ist für jeden da - auf dem Feld und außerhalb"

"Wir leben tagtäglich in unserer Mannschaft vor, dass Hautfarbe, Herkunft und Religion in einer Gemeinschaft keine Rolle spielen. Jeder ist für jeden da - auf dem Feld und außerhalb. Das sollte auch in unserer Gesellschaft, egal wo, der Fall sein", erklärte Sportvorstand Fredi Bobic. "Wir stehen als Team und als Eintracht Frankfurt zusammen gegen jede Form von Rassismus und wollen das heute auch entsprechend nach außen tragen."