Hetz-Fax verschickt "Nazi-Arsch": Münchner Reichsbürger bedroht und beleidigt Polizei

München – Am vergangenen Samstag (2.6.) schickte der 48-jährige gebürtige Münchner ein Fax an die Abteilung Staatsschutz der hiesigen Polizei (Kommissariat 44). Darin beschimpfte er die Ermittler nicht nur, sondern verwies auch auf ein Posting, das er auf einer öffentlichen Internetseite gemacht hatte – und das weitere Unflätigkeiten enthielt. Unter anderem sprach er zwei Polizeibeamte der Kommissariate 44 und 83 (Rauschgiftdelikte) namentlich an, bezeichnete sie als "Drecksau" oder "Nazi-Arsch" und drohte "ich mach Euch fertig".