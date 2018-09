Schwarzenegger über Reynolds: "Einer meiner Helden"

1972 war Reynolds als erster Mann nackt in der Zeitschrift "Cosmopolitan" zu sehen. Aus Hollywood war das einstige Sexsymbol später nach Florida gezogen. Dort betrieb er eine Schauspielschule. Zuletzt sollte Reynolds neben Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Al Pacino für Regisseur Quentin Tarantino am Film "Once Upon A Time in Hollywood" mitwirken, der 2019 erscheinen soll.