Herzog und Herzogin von Sussex Meghan und Harry: Sie haben Ja gesagt!

Am Samstagmorgen wurden die beiden von der Queen zu Herzog und Herzogin von Sussex ernannt. Nach der Trauung wird sich das Paar noch auf eine 25-minütige Kutschfahrt begeben, die von Schloss Windsor bis in den kleinen Ort führen wird. Ab 20 Uhr hat Prinz Charles Familie und engste Freunde zur Hochzeitsfeier in Frogmore House auf dem Gelände von Schloss Windsor geladen.