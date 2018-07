Herzlichen Glückwunsch zum 70. Die besten Witze und Sprüche von Otto Waalkes

Legendär natürlich auch sein Gerichtssketch: "Angenagter, Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten diesen Mast zersägt."

Auch Schlaflieder dichtete Waalkes in seiner langen Karriere: "Das erste Schaf hieß Friederich, das war erschreckend niedrig, das zweite Schaf hieß Dörte, weil es so gern röhrte, das dritte Schaf hieß Gunther, wollt nie von Dörte runter..."

Berühmt wurde Otto auch durch seine Übersetzungen aus dem Englischen wie zum Beispiel: "Peter, Paul and Mary are sitting in the kitchen. Peter, Paul und Maria sitzen im Kittchen." Dabei nahm er es nie so ganz genau mit den Vokabeln: "I am hungry. Ich bin Ungar, sagt Peter. Angenehm, I am thursty. Ich bin Donnerstag, sagt der Koch."

Seine Live-Shows unterbricht er gerne für nicht ganz ernst gemeinte Werbespots. Zum Beispiel: "Fettes Haar ist dir gegeben, lass es kleben mit Quark." Oder aber auch: "Mit Plörrbräu ist der Tag im Arsch. Die Sonne geht unter, Plörrbräu kommt hoch."

Ein Klassiker von Otto Waalkes ist die Parodie auf den Michael-Holm-Hit "Tränen lügen nicht": "Du machst dich an eine Dänin ran. Da kommt ihr Freund und droht dir Prügel an. Schau im Krankenhaus im Spiegel dein Gesicht. Und du siehst ein: Dänen lügen nicht."