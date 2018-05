Herzhaft bis süß Meghan Markle und Prinz Harry: Vorfreude auf das Hochzeitsbankett

Diesen Moment werden Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) vermutlich am Samstag (19. Mai) herbeisehnen: Wenn ihr großer Hochzeitstag auf Schloss Windsor endlich in den privaten Teil übergeht und sie - vielleicht zum ersten Mal an diesem Tag - etwas richtig Gutes zu essen bekommen. Was das sein wird, steht schon lange fest. Und wie die Twitter-Fotos des Kensington Palasts aus der royalen Großküche auf Schloss Windsor zeigen, wird auch längst geprobt und vorbereitet.