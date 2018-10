Herrlich unaufdringlich Dezentes Colour-Blocking: So klappt das farbenfrohe Make-up

Eine gute Orientierungshilfe bietet das Outfit, das man zu dem Look tragen will. Wer sich wie Schauspielerin Sophia Bush (36, "Rache ist sexy") für ein ebenso farbenfrohes Kleid in den Tönen Rot und Pink entscheidet, übernimmt diese beiden Farbtöne auch für sein Colour-Blocking-Make-up. Basis für den Look sollte ein makelloser Teint sein, die Wangenknochen können mit einem leichten Blush betont werden.