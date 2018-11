München - Eine 25-Jährige aus dem Raum Passau hatte im Januar 2018 bei einem Besuch bei ihrem Verlobten in der JVA Stadelheim ein besonderes Geschenk dabei: Sie schmuggelte fast 10 Gramm Heroin und mehrere Tabletten eines starken Schmerzmittels in ihrem Rucksack und in ihren Stiefeln ins Gefängnis hinein.