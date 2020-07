Das Hemd offen, die Meisterschale – die achte in Serie, die 30. der Vereinshistorie – unter den rechten Arm geklemmt, den Pokal, den 20. der Bayern, mit der Linken umklammert, kam er herein. Den Pokal stellte Flick auf eine Säule, die Schale legte er gleich daneben in eine Vitrine. "Mit diesen beiden Pokalen in der Hand wird einem bewusst, was wir in dieser so speziellen Saison schon alles erreicht haben", sagte der 55-Jährige.