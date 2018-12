Helen Dorn, Nord bei Nordwest, .. Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn: Prager Botschaft

Helen Dorn (Anna Loos) steckt in der Krise: Ihre dramatische Verfolgungsjagd nach einem Verbrecher endet mit zwei Toten - und einer Kugel in ihrer Brust. Helen überlebt die Notoperation, leidet aber unter den körperlichen und mentalen Folgen. Ihre Versetzung in den Innendienst ist bereits beschlossen, als sie der junge BKA-Kommissar Felix (Christoph Letkowski) um Hilfe bittet. Eine Flaschenpost aus Prag beinhaltet den Hilfeschrei eines entführten Mannes, den die Behörden für längst tot hielten: Der Unternehmer Westerberg wurde 2014 in Prag entführt, der Kontakt zu seinen Kidnappern riss ab.