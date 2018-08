Der Mann befand sich oberhalb des Wasserfall-Steigs am Königssee-Nordostufer unterhalb der Rabenwand. BRK-Kräfte retteten ihn aus seiner misslichen Lage. Die Bergwacht und die BRK-Wasserwacht fuhren mit dem Rettungsboot von der Seelände aus an den Wasserfall-Steig am Nordostufer, stiegen zu dem Mann auf und seilten ihn rund 25 Meter bis zum Steig ab. Per Boot ging es dann zurück zur Seelände.