Heißer Look Ruby Rose: Das erste Foto von ihr als Batwoman ist da

Ruby Rose wird am 9. Dezember 2018 in einem Crossover-Event der TV-Serien "Arrow", "The Flash" und "Supergirl" im US-Fernsehen zum ersten Mal als Kate Kane bzw. Batwoman auftreten. Eine eigene Serie ist bereits in Planung und soll voraussichtlich 2019 anlaufen. Sie ist damit die erste offen homosexuelle Superheldin in einer TV-Serie.