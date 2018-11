Bauer sucht Frau: Zwillingsschwester besucht Tennisspielerin

Bauer Matthias sieht doppelt - und das liegt diesmal nicht am Schnaps! Seine Auserwählte Taya begrüßt ihre attraktive Zwillingsschwester Yana. Die Vorfreude ist groß und beim Wiedersehen gackern nicht nur die Hühner. Die beiden Blondinen kichern, lachen und sorgen so für mächtig Unterhaltung - und für Überforderung beim Bauern! Mit so viel Frauenpower hat der 23-Jährige nicht gerechnet.