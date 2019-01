Bastian Yotta: Eindeutiges Foto mit Freundin Masha

Am Strand von Malibu nahm der 41-Jährige jetzt ein provokantes Selfie auf, das ihn mit seiner Freundin Masha zeigt. Er zieht fest am Bikini-Höschen, während er mit seinem breiten Perlweiß-Grinsen in die Linse blickt. Masha scheint sein intensiver Griff nicht zu stören. Yotta ist unter die Motivation-Coaches gegangen und philosophiert auf Instagram wild über Dankbarkeit, magische Augenblicke sowie das Hier und Jetzt: "Atme durch, schließe die Augen und fühle den Moment."Spürt ihr das?