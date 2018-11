Stars einmal still und heimlich im Urlaub beobachten? Das wollen auch Carmen Geiss und DSDS-Siegerin Aneta Sablik. Auf der Promi-Insel Mykonos wollen die beiden mit einer Drohne nach den Schönen und Reichen suchen. Entdecken sie am Hafen tatsächlich einen Weltstar in Bikini oder Badehose?