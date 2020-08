Heiratsantrag an Weihnachten Toni Garrn und Alex Pettyfer: Bussibild aus dem Frankreich-Urlaub

Paris, die Stadt der Liebe: Toni Garrn (28) und ihr Verlobter Alex Pettyfer (30) verbringen die heißen Sommertage derzeit in der französischen Hauptstadt. Via Instagram teilen die Turteltauben ein romantisches Bussibild mit ihren Followern: Direkt an der Seine, mit Ausblick auf den Eiffelturm knutscht das Model den "Beastly"-Schauspieler ab und schreibt: "Jetzt weiß ich, warum man es die Stadt der Liebe nennt... und des Käses."