Heinz Weiss liegt vorne Heide Keller: Das war ihr liebster "Traumschiff"-Kapitän

Heide Keller (76), die ab der ersten Folge 1981 in "Das Traumschiff" Chefstewardess Beatrice spielte, hat einen Lieblings-Kapitän: "Die anderen Kapitäne mögen verzeihen, Heinz Weiss war für mich der liebste aller Kapitäne, nicht nur, weil wir Freunde waren, vor allem wegen der Mütze", schreibt die Schauspielerin in ihrem gerade erschienenen Buch "Traumzeit und andere Tage" (Knaur HC). Heinz habe als einziger gewusst, "wie man die Kopfbedeckung am besten trägt, hatte vielleicht den richtigsten Kopf dafür". An anderer Stelle berichtet Keller über Weiss, bei seinem Abschied habe es sie "so geschüttelt, dass ich gar nicht aufhören konnte zu weinen".