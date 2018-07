"Heiner ist mein bester Freund" Bezaubernde Liebeserklärung an Heiner Lauterbach

"Heute ist Tag der Freundschaft. Was fällt mir da als erstes ein? Mein Mann. Heiner ist mein bester Freund. Er ist natürlich noch viel mehr für mich. Aber eben auch mein bester Freund. So gesehen, müsste es viele Tage im Jahr geben, die ich mit ihm feiere. Den Tag der Liebe. Den Tag des Glücks. Den Tag der Familie. Den Tag der Freude, der Treue, der Harmonie, der Dankbarkeit und Sehnsucht... Und und und! Schön, wenn man nur einen Menschen braucht, um all die Tage zu feiern. Sehr schön...", schreibt sie in ihrem liebevollen Post.