Heimvorteil für die Schauspielerin "Tatort"-Kommissarin! Cornelia Gröschel hat nicht damit gerechnet

Cornelia Gröschel (30) hat das geschafft, wovon so viele Schauspieler träumen: Sie wird "Tatort"-Kommissarin. Die 30-Jährige ersetzt Alwara Höfels (36) im Dresden-"Tatort" und wird 2019 an der Seite von Martin Brambach (50) und Karin Hanczewski (36) ermitteln. Die meisten Zuschauer dürften Gröschel aus dem erfolgreichen Dreiteiler "Honigfrauen" kennen. Am heutigen Donnerstag ist sie in einer Episodenrolle in der ZDF-Serie "Lena Lorenz" (20:15 Uhr) zu sehen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht die 30-Jährige über den Traumberuf Schauspielerin und blickt als gebürtige Dresdnerin voller Vorfreude auf ihren neuen Job beim "Tatort".