Dies alles hatte dann zu der Tat geführt, die sich nach einem gemütlichen Fernsehabend in der Wohnung der Frau in Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) zugetragen hat. Nachdem die Frau das Wasser zum Kochen gebracht hatte, füllte sie zehn Liter in einen Eimer um. Damit ging sie ins Schlafzimmer, wo ihr Freund seit Stunden ahnungslos schlief. Die Tür schlug beim Öffnen gegen einen Metallstopper, der 47-Jährige erwachte von dem Geräusch und wollte aufstehen - da ergoss sich schon ein Schwall heißes Wasser über ihn.