Reisinger: "So ein Stadion im Stadion"

"Wenn wir so eine Lösung wie in Leipzig finden würden, so ein Stadion im Stadion: Das hätte was. Da wäre ich dafür", sagte er: "Alles ein wenig enger machen, Rasenheizung. Das könnte auch eine Heimat sein." In Leipzig wurde einst für die Fußball-WM 2006 die Arena ins altehrwürdige Zentralstadion gebaut.