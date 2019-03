"Der VfL ist in einer richtig guten Spur und die zweitbeste Auswärtsmannschaft, da müssen wir höllisch aufpassen", warnte Kovac seine Mannschaft. Labbadia hat die Wölfe, die sich in den Vorjahren jeweils nur über die Relegation in der Bundesliga halten konnten, auf Rang sieben geführt, mit nur vier Punkten Rückstand in Tuchfühlung zu den Champions-League-Rängen. In den letzten zwölf Spielen holte der VfL 24 Punkte, wie (Noch-)Tabellenführer Borussia Dortmund. Nur Leverkusen (25) und der FC Bayern (33) sammelten mehr.