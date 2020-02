Glorias großes Anliegen ist die Umwelt

In die politische Welt schnuppert sie obendrein schon rein. Als Markus Söder am Politischen Aschermittwoch in Passau auftritt, ist seine Tochter im Publikum in einer der vorderen Reihen dabei und macht ein Video von ihrem Vater, das sie mit einem eigenen Kommentar auf Instagram hochlädt. Während der Papa bejubelt wird, ist Gloria-Sophies Anliegen die Umwelt.

In einem Statement schreibt sie zu dem Video: "Ich hoffe, dass künftig alle Parteien meines Landes eine große Gruppe bilden und sich einmal im Monat treffen, um ökologische Probleme zu lösen und neue und bessere Dinge zu entwickeln – für eine bessere Welt."

Eine junge ambitionierte Frau. Keine Frage – von Gloria-Sophie wird sicherlich noch zu hören sein.

