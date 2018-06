Heimliche Hochzeit schon 2017 Rapperin Cardi B bestätigt: Sie und Offset sind verheiratet

Im Juli erwarten Rapperin Cardi B (25, "I Like It") und Rapper Offset (26) ihr erstes gemeinsames Kind, ein Mädchen. Ihre Verlobung war bekannt, doch am Montag kamen Gerüchte auf, dass das Paar bereits verheiratet sei. Die 25-Jährige bezog dazu nun Stellung im Netz und bestätigte die heimliche Hochzeit - die bereits vor Monaten stattgefunden hat!