Heimkinostart am 19. Juli "Black Panther": Mehr Wakanda für zu Hause

Zusätzliche Szenen und Pannen vom Set

Neben dem Hauptfilm samt Audiokommentar können sich alle Fans auf zahlreiche Specials freuen. In den Featurettes werden detaillierte Einblicke in die Dreharbeiten gewährleistet. Zudem gibt es eine rund 20-minütige Gesprächsrunde mit den Machern von "Black Panther", die die Entstehung vom Comic bis zum fertigen Film besprechen. Die zusätzlichen Szenen dürften vor allem Fans von "Sherlock"-Star Martin Freeman (46) freuen, der seine Sprachkünste unter Beweis stellen möchte. Die üblichen Pannen vom Set machen deutlich, dass auch in Wakanda nicht alles rund lief und bei den Dreharbeiten offenbar Tanzfieber herrschte. Lacher sind garantiert.

Marvel hat außerdem ein Special zusammengestellt, in dem zusammengefasst wird, wie alle Filme der ersten zehn Jahre miteinander verknüpft sind. Genau das Richtige für alle, die sich noch mal ins Gedächtnis rufen möchten, wie die Fäden zusammenlaufen. Vielleicht hat man den ein oder anderen Hinweis auch schon vergessen? Und wer nicht genug von den Marvel-Superhelden bekommen kann und sich schon auf "Ant-Man and The Wasp" freut, der am 26. Juli in den deutschen Kinos anläuft, darf sich über einen exklusiven Blick auf den Streifen freuen. Auch hier werden die Bauchmuskeln beansprucht.